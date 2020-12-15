На Ставрополье рассказали, как пройдут новогодние утренники в школах и детсадах

Школам и детским садам в этом вопросе придется обойтись своими творческими силами. Аналогичные ограничения действуют и для школ Фото: Архив КП

В этом году из-за коронавируса новогодние утренники в школах и детсадах Ставрополья проведут без родителей.

На празднике будут соблюдены все профилактические меры. В министерстве образования региона разъяснили правила проведения и сам форматеновогодних мероприятий для детей.

Так, из-за пандемии Роспотребнадзор ввел ряд ограничений для таких праздников. Например, дошкольных учреждениях новогодние утренники будут проводиться в актовых залах строго для детей одной группы.

В перерывах между утренниками, как в актовом зале, так и помещениях по пути следования группы, будет проводиться дезинфекция. Приглашение аниматоров в качестве Деда мороза, Снегурочки, других сказочных персонажей запрещается.

Школам и детским садам в этом вопросе придется обойтись своими творческими силами. Аналогичные ограничения действуют и для школ. Во время «елок» ученики начальных классов получат губернаторские подарки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки скончались пятеро пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае жертвами болезни стали 636 человек. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 239 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 31209.