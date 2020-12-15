Житель Минеральных Вод зарезал друга во время пьянки

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Против 43-летнего жителя Минеральных Вод Ставропольского края возбудили уголовное дело. Он подозревается в убийстве. Выяснилось, что домой к нему пришел его 39-летний знакомый. Мужчины стали распивать спиртное.

Затем между ними произошел конфликт из-за малозначительного повода. Хозяин дома взял нож и ударил им в грудь друга.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Подозреваемый сейчас заключен под стражу.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.