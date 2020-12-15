Ставропольцам рассказали, как правильно уничтожать биологические отходы

ГБУ СК «Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями животных» доводит до сведения владельцев животных личных подсобных хозяйств и руководителей предприятий города Ставрополя, занимающихся заготовкой, переработкой, производством и транспортировкой продуктов и сырья животного происхождения, о возможности и необходимости уничтожения биологических отходов с использованием специализированных транспортных средств.

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469: п.1.2. биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, - абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно п.1.3. владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязан сообщить в лечебные подразделения ГБУ СК «Ставропольская горСББЖ» по адресам:

город Ставрополь, ул. Герцена, 68, тел. (8652) 71-48-68;

город Ставрополь, ул. Народная, 7, тел. (8652) 75-19-55.