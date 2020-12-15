В Пятигорске мужчина перевел мошеннику полмиллиона рублей

В Пятигорске 47-летнему местному жителю позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Под предлогом сбережения денег от мошенников, он убедил собеседника перевести 500 тысяч рублей на якобы вновь созданный резервный счет.

Доверчивый пятигорчанин выполнил указания злоумышленника и совершил в ближайшем банкомате несколько операций. Спустя время мужчина понял, что его обманули и обратился с заявлением в отдел внутренних дел.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.