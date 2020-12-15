В Невинномысске из храма украли пожертвования прихожан

В Невинномысске из местного храма украли пожертвования. Мужчину поймали в ту же ночь, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Злоумышленник ночью проник в собор и похитил деньги из ящика для пожертвований. Вдруг сработала сигнализация, которая напугала преступника. 31-летний мужчина решил спрятаться в подвале и отсидеться там до отъезда вневедомственной охраны. Для чего накрылся курткой.

Охрана заметила и остановила вора. Полиция задержала его, в отделении он сознался в содеянном. Пожертвования изъяты и после процессуальных действий будут переданы настоятелю храма.

- Полицейскими установлено, что мужчина месяцем ранее аналогичным способом совершил кражу денег в этом же городском храме. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Кража с незаконным проникновением в помещение", - сказано в сообщении полиции.