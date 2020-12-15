Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе арт-объект «Сердце» засияет новогодними огнями

Один из символов Ставрополя арт-объект «Сердце» с надписью «Я люблю Ставрополь» на прошлой неделе увезли на реставрацию. И сегодня он вернулся обратно. У жанровой скульптуры, расположенной недалеко от «Ангела» не только обновили покрытие. Теперь она до Старого Нового года будет радовать жителей и гостей краевой столицы яркими огнями.

Напомним, что иллюминация украшает не только «Звездное небо», фонтаны, но и здания краевого музея, школы изобразительных искусств, детской художественной школы, Дома Книги, лицея № 5 и так далее.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году из-за коронавируса новогодние утренники в школах и детсадах Ставрополья проведут без родителей.

На празднике будут соблюдены все профилактические меры. В министерстве образования региона разъяснили правила проведения и сам форматеновогодних мероприятий для детей.