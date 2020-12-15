Экс-глава Георгиевска Клетин подтвердил свою миграцию в Израиль

Максим Клетин опубликовал ответ МВД Израиля. В документах подтверждается иммиграция бывшего главы Георгиевского городского округа за границу, но опровергается наличие иностранного гражданства.

- В соответствии со статье 2 Закона о гражданстве 1952 года он [Максим Келтон - Прим.] заявил о своем нежелании стать гражданином Израиля после регистрации в качестве иммигранта 1 марта 1999 года и до сих пор не получал израильского гражданства, - сказано в ответе МВД Израиля.

Документы заверены нотариусом.

Ответ МВД Израиля. Фото: kletin_maksim

На основе этих свидетельств Клетин хочет вернуться на должность главы Георгиевского городского округа. Ранее депутаты местной думы отстранили его от должности из-за наличия незарегистрированного паспорта Израиля.

Напомним, против Максима Клетина возбуждено уголовное дело по трем статьям. По данным следствия, его обвиняют в угрозе убийством своей любовнице, подделке диплома о высшем образовании, а также подозревают в неучтенном втором гражданстве. Последний факт подтверждали результатами портретной экспертизы, в которой установили внешнее сходство Максима Клетина и Максима Келтона, ранее бывшего в розыске Интерпола.