В трех городах Ставрополья уже ведется вакцинация против COVID-19

В наш регион уже доставили 1,6 тысячи доз вакцины. До конца месяца ожидается поступление еще 9 тысяч доз Фото: Архив "КП"

В Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске уже ведется вакцинация против COVID-19. Об этом сообщил глава региона на заседании краевого совета по борьбе с коронавирусом.

На очереди — Георгиевск, Нефтекумск, Буденновск, Михайловск, а также Андроповский, Апанасенковский, Кочубеевский, Ипатовский, Красногвардейский, Левокумский и Новоалександровский округа.

В наш регион уже доставили 1,6 тысячи доз вакцины. До конца месяца ожидается поступление еще 9 тысяч доз.

— Впереди длинные новогодние каникулы. Но у тех, кто борется с коронавирусом выходных не бывает. И никаких перебоев в обеспечении их работы быть не должно. Для этого выделяем дополнительный резерв автотранспорта из гаражей правительства края, министерств, администраций муниципалитетов. В праздничные дни эти машины будут помогать в доставке медиков, волонтеров, подвозе лекарств, — сообщил Влажимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки скончались пятеро пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в крае жертвами болезни стали 636 человек. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 239 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 31209.