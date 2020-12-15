Ставрополье получит еще 9 тысяч доз вакцины от коронавируса

Отдельно губернатор обратил внимание на необходимость сохранения неснижаемого запаса лекарственных средств в лечебных учреждениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье уже идет прививочная кампания от коронавируса. В наш регион поставили 1,6 тысяч доз вакцины.

Скоро вакцина поступит в прививочные пункты Георгиевска, Михайловска, Буденновска, Нефтекумска, а также Кочубеевского, Андроповского, Апанасенковского, Ипатовского, Красногвардейского, Левокумского и Новоалександровского округов.

По словам губернатора, до конца месяца ожидается, как минимум, еще 9 тысяч доз.

Владимир Владимиров поручил подготовить все районы края к безопасному проведению вакцинации.

Отдельно губернатор обратил внимание на необходимость сохранения неснижаемого запаса лекарственных средств в лечебных учреждениях.

- Вся система здравоохранения края должна стабильно работать во время новогодних праздников. Резерв медикаментов в больницах края необходимо обеспечить до 1 февраля и постоянно поддерживать в дальнейшем, – сказал Владимир Владимиров.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в регионе достигло 31209. За прошлый день диагноз подтвердился у 239 человек. Число умерших от инфекции достигло 636.