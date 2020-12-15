На Ставрополье число заболевших коронавирусом детей достигло 2851

В медицинских организациях края на 20% свободны инфекционные койки, задействованные для помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших коронавирусом детей на Ставрополье достигло 2851. Из них - 2767 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Победить болезнь в нашем регионе смогли 27603 человека. К счастью, за последние сутки выписали еще 211. Сейчас под наблюдением медиков в больницах и на самоизоляции на дому остаются 11894 человека.

С начала пандемии не удалось спасти 636 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В медицинских организациях края на 20% свободны инфекционные койки, задействованные для помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией. На 17% - реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.