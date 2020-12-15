На Ставрополье лучшим директором школы стала Евгения Волосовцова

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе подвели итоги конкурса «Директор школы Ставрополья — 2020». На звание победителя претендовали 29 руководителей общеобразовательных учреждений нашего края.

В этом году темой конкурса стала: «Школа нового поколения: философия, ориентиры, приоритеты».Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В итоге лучшим директором школы Ставрополья стала директор школы № 37 краевого центра Евгении Волосовцовой.

Кстати, напомним, что с 1 сентября 14 тысяч учителей нашего региона стали получать дополнительные выплаты за классное руководство. Сумма надбавки – 5 тысяч рублей.