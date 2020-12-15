В Ставропольском крае взлетела стоимость патента для бизнеса

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Ставропольский край единственный в стране увеличил стоимость патента для предпринимателей аж в 10-12 раз (!). В Изобильном цена патента увеличилась с 19 200 рублей до 237 тысяч, рассказывает индивидуальный предприниматель Виктор Кореняк, занимающийся розничной торговлей.

Среди 15 регионов, принявших закон о патентной системе налогообложения после внесения Госдумой правок в Налоговый кодекс, подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты Ставрополья Борис Оболенец, наш край абсолютный лидер по кратному удорожанию стоимости патента.

Напомним, с 1 января в России отменяется излюбленная бизнесменами простая и выгодная система налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход – прим. Ред.), заменявшая налоги на прибыль или подоходный налог (НДФЛ), налог на имущество и добавочную стоимость (НДС). Предложили переходить на упрощенную систему налогообложения и платить 6% от дохода или выбирать патент. Патент - это документ, дающий право вести бизнес по льготной системе налогообложения ПСН (патентная система налогообложения – прим. Ред.).