Бизнесмены Ставрополья бьют тревогу из-за 12-кратного подорожания патента

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В Ставропольском крае 27 ноября приняли закон "О патентной системе налогообложения". Стоимость патента для ведения бизнеса в 2021 году взлетела в 10-12 раз! Например, для индивидуального предпринимателя Изобильненского городского округа - с 19 200 рублей до 237 тысяч в год!

- По краю это сумма микрокредита! Не представляю, чем у нас надо заниматься, чтобы отбить патент. Розница умрет, за ней – дистрибьюторы (поставщики – прим. Ред.), - ужасается бизнесмен из Изобильного Виктор Кореняк.

В Торгово-промышленной палате края говорят, что пытаются всеми силами обжаловать решение, хотя закон и принят уже. Никто в стране такого кратного увеличения стоимости патента не допустил, отмечают в учреждении. Если оставить все так, уверен президент ТПП Борис Оболенец, люди просто закроют ИП или уйдут в самозанятость.