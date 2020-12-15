На Ставрополье в 12 раз удорожали патент на ведение бизнеса

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Только Ставропольский край после внесенных Госдумой поправок в Налоговый кодекс на региональном уровне принял решение о 12-кратном увеличении стоимости патента. Это больше всего по стране! Закон от 27.11.2020 № 126-кз «О патентной системе налогообложения» привел местных бизнесменов в ужас. Предприниматель из Изобильного, занимающийся розничной торговлей, например, будет теперь платить не 19 тысяч рублей, а 237 тысяч налога в год!

Напомним, с 2021 года в России отменяется излюбленная бизнесменами система налогообложения ЕНВД. Всех поставили перед выбором уйти на упрощенную систему или патент. Для малого и среднего бизнеса подходит именно патент. Но из-за его сумасшедшего удорожания 94% «евндшников» Ставрополья до сих пор не сменили режим оплаты налогов. Предприниматели понимают, что просто разорятся.

При этом в Минфине края рост объясняют просто. После внесения изменений в Налоговый кодекс появилась возможность уменьшать стоимость патента за уплаченные страховые взносы за себя и работников. Вот, говорят в министерстве, и увеличили потенциальный доход в 10 и больше раз. Мол, то на то и выйдет. Но это если в подчинении хотя бы 15 работников. А что делать тем, кто сам себе начальник и работник – парикмахеру, например, или держит маленький штат, как в булочной, непонятно.