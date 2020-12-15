Чем грозит Ставрополью 12-кратное подорожание патента для бизнеса

В Ставропольском крае больше всего в стране подорожал патент на ведение бизнеса в 2021 году. С 1 января в стране убирают режим налогообложения ЕНВД. И для малого и среднего бизнеса патентная система должна стать замещающей. Но в Ставропольском крае предприниматели не могут перейти на патент, понимая, что просто разорятся. В одном из районов региона предпринимателю придется платить за патент на год не 19 тысяч рублей, как в этом году, а 237 тысяч рублей.

- Я не пойму, как Минфин Ставрополья подошел к закону о патенте. Никто в России среди 15 регионов, которые тоже приняли закон, так кратно не увеличил потенциальный доход. Минфин объясняет, что по принятому Госдумой закону из платы за патент можно вычитать социальные выплаты. Поэтому и увеличили доход, потому что появится возможность уменьшать налог на социальные выплаты. То на то и выйдет, якобы. Но это для тех ИП, у которых есть много сотрудников. Наш закон тяжелый для бизнеса. Налоговая говорит, что 94% на ЕНВД не приняли решение на какие платежи уйдут. Мы много потеряем, - убежден президент Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец.