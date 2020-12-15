Часть Ставрополя 16 декабря останется без света из-за ремонта

Часть Ставрополя 16 декабря отключат от электроснабжения. Об этом сообщает представитель компании "Горэлектросеть" в социальных сетях.

Отключение связано с ремонтом трансформатора №61 в Ленинском районе города. Света не будет с 9 до 11:30 часов на улице Добролюбова (дома 26,53/1,53/3).

После обеда энергию отключат улицах Добролюбова (28,30/1,48, 50, 52, 54, 56), Маяковского (54а), Мира (134, 136, 136а, 138,138а, 140, 142, 144), а также на переулках Балтийский (1б, 2б) и Чкалова (37, 37а, 37б, 39, 41, 42, 43, 45, 46а, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 52б, 53, 53а, 54, 55, 56, 56/1, 57, 58, 58/1, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 70, 72) и проезде Кольцевом (1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а,6, 7, 8, 8/1,9, 9/3, 11, 13, 21).

С вопросами можно обратиться по номерам: 009, 26-03-00, 29-12-35.