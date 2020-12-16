Шесть человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

Число зараженных достигло 31445. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделан почти миллион тестов

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за сутки жертвами болезни стали шесть человек.

Всего за весь период пандемии скончались 642. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Он отметил, что в регионе также растет число пациентов, снятых с медицинского наблюдения. Так, за вчерашний день выписали еще 248 человек.

За весь период болезнь сумели преодолеть уже свыше 27,8 тысячи жителей нашего края. Однако, за сутки диагноз подтвердился еще у 236 человек.

Число зараженных достигло 31445. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделан почти миллион тестов.

- Защитить здоровье, позаботиться о благополучии близких по-прежнему помогают меры профилактики. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Берегите себя и не болейте, - обратился глава региона к землякам.