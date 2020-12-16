В Ставрополе на центральной площади будут транслировать важные социальные видеролики

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе создали социальные видеоролики о важных нюансах жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Идея создания роликов возникла после встречи главы Ставрополя Ивана Ульянченко с городскими урбанистами.

Сценарии написали участники Центра молодежных инициатив «Трамплин». Сюжеты позволяют по-новому взглянуть на проблемы тех, кто живет рядом, дают понять, что помочь близким людям достаточно легко.

Видеоролики будут транслироваться на экранах на площади Ленина и в социальных сетях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из символов Ставрополя арт-объект «Сердце» с надписью «Я люблю Ставрополь» на прошлой неделе увезли на реставрацию. И сегодня он вернулся обратно.

У жанровой скульптуры, расположенной недалеко от «Ангела» не только обновили покрытие. Теперь она до Старого Нового года будет радовать жителей и гостей краевой столицы яркими огнями.