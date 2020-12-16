Около 3,5 тысяч жителей Ставрополя стали самозанятыми

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе активно ведется работа по увеличению количества физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход или, как их чаще называют, самозанятых. В нынешних непростых экономических условиях это особенно актуально.

В краевой столице сейчас свыше 3400 человек выбрали этот способ налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В сентябре этого года мэрия заключила соглашение с Центром занятости населения Ставрополя об установлении долгосрочных партнерских отношений.

Напомним, что спецрежимом могут воспользоваться физлица, которые при ведении деятельности не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также не получают доход от использования имущества.

Размер налоговой ставки зависит от того, от кого поступает доход: если от физических лиц – 4 %, от ИП и юридических лиц – 6 %.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 января в России отменяется популярная у бизнеса система налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход – Ред.).

Его платит примерно каждый третий предприниматель в России — в основном малые и средние компании, а также ИП. В правительстве России посчитали, что этот налог слишком низкий и к тому же позволяет бизнесменам еще и придумывать хитрые схемы, чтобы платить совсем крохи.