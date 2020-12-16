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На Ставрополье экс-директор школы осуждена за ряд должностных преступлений

Против злоумышленницы возбудили несколько уголовных дел
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против злоумышленницы возбудили несколько уголовных дел

Против злоумышленницы возбудили несколько уголовных дел

Фото: Анастасия Осипова

Суд вынес приговор экс-директору школы села Елизаветинского Благодарненского городского округа Юлии Макаровой. Она признана виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставрополью.

По данным ведомства, Макарова с 2016 по 2019 год под угрозой увольнения, а также привлечения учителей и обслуживающего персонала школы к дисциплинарной ответственности, получала от них денежные вознаграждения.

Также Макарова подписала приказ о приеме на работу свою знакомую на должность гардеробщика, договорившись с ней о том, что фактически женщина выполнять свою работу не будет.

Тем временем зарплату она переводила на банковскую карту Макаровой. Количество потерпевших по уголовному делу составило 7 человек, также администрация Благодарненского городского округа.

Противоправными действиями Макаровой причинен ущерб в размере свыше 200 тысяч рублей.

Суда приговорил злоумышленницу к трем годам лишения свободы условно.

ЧП