Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» выступила в финале высшей лиги КВН

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Москве накануне прошел финал Высшей лиги игры «КВН». Под сводами Центрального академического театра Российской армии боролась за звание самых веселых и находчивых и ставропольская сборная СКФУ «Михаил Дудиков».

Эфир программы выйдет в начале января, тогда и станут известны результаты игры. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Соперники наших земляков - сборная Снежногорска, Мурманск – столица Арктики, сборная «Татнефти» из Альметьевска, армавирская «Русская дорога» и симферопольская команда «Полуостров».

Тем временем губернатор Ставрополья отметил, что все «мы вновь будем болеть за наших, радоваться тонким шуткам и верить в то, что новый год будет лучше чем предыдущий».

-Пусть он начнется с праздника! И КВН этому обязательно поможет, - прокомментировал Владимир Владимиров.