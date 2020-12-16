На Ставрополье 16 декабря прогнозируется мокрый снег, туман

В краевом центре в среду утром прогнозируется туман, днем небольшой дождь, с мокрым снегом, +1°…+3°, ветер северо-западный 6−8 м/с Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным ставропольского гидрометцентра, 16 декабря в крае местами ожидается дождь, мокрый снег, утром туман.

Так, температура воздуха по краю +1°…+6°. В краевом центре в среду утром прогнозируется туман, днем небольшой дождь, с мокрым снегом, +1°…+3°, ветер северо-западный 6−8 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске из-за обледенения деревьев и угрозы их падения временно закрыты дороги и терренкуры на Машуке. Запрещено движение транспорта и пешеходов.

Администрация Пятигорска убедительно просит жителей и гостей курорта не рисковать жизнью и здоровьем и воздержаться от прогулок от Места дуэли Лермонтова до санатория Кирова, а также от Ворот Солнца к вершине Машука.