В Ставрополе дети провалились под лед

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Инцидент произошел на одной из городских баз отдыха в Ставрополе. Двое подростков 12-ти лет вышли на лед озера и провалились в воду.
Ребят успели вытащить еще до приезда экстренных служб.
Бригада скорой помощи оперативно доставила их в городскую детскую клиническую больницу. Дети получили переохлаждение и ссадины. Угрозы для их жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Напоминаем основные правила безопасности на водных объектах в зимний период: не отпускайте детей на водоемы без присмотра; не выходите на тонкий лед (толщина льда должна составлять не менее 7 см.); не выходите на лед в темное время суток.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным ставропольского гидрометцентра, 16 декабря в крае местами ожидается дождь, мокрый снег, утром туман. Так, температура воздуха по краю +1°…+6°.
В краевом центре в среду утром прогнозируется туман, днем небольшой дождь, с мокрым снегом, +1°…+3°, ветер северо-западный 6−8 м/с.