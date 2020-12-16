В Ставрополе дети провалились под лед

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Инцидент произошел на одной из городских баз отдыха в Ставрополе. Двое подростков 12-ти лет вышли на лед озера и провалились в воду.

Ребят успели вытащить еще до приезда экстренных служб.

Бригада скорой помощи оперативно доставила их в городскую детскую клиническую больницу. Дети получили переохлаждение и ссадины. Угрозы для их жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Напоминаем основные правила безопасности на водных объектах в зимний период: не отпускайте детей на водоемы без присмотра; не выходите на тонкий лед (толщина льда должна составлять не менее 7 см.); не выходите на лед в темное время суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным ставропольского гидрометцентра, 16 декабря в крае местами ожидается дождь, мокрый снег, утром туман. Так, температура воздуха по краю +1°…+6°.

В краевом центре в среду утром прогнозируется туман, днем небольшой дождь, с мокрым снегом, +1°…+3°, ветер северо-западный 6−8 м/с.