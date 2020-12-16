На Ставрополье экс- лейтенант полиции осужден за ряд преступлений

Злоумышленника задержали сотрудники управления с поличным при получении части требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший старший оперуполномоченный Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте лейтенант полиции В. Дунай оказался причастен к вымогательству взятки. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Ставропольскому краю.

Выяснилось, что мужчина вымогал 800 тысяч рублей у жителя региона за не проведение против него оперативно-розыскных мероприятий.

Также подозреваемый совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий в виде применения насилия в отношении потерпевшего.

Злоумышленника задержали сотрудники управления с поличным при получении части требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей.

Против него были возбуждены уголовные дела. Дунай полностью признался в содеянном и заключил досудебное соглашение.

Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей в доход государства.