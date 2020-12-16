На Ставрополье более 15 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросу реализации национальных проектов в 2020 году и подготовке к работе в 2021-м.

В бюджете будущего года на эти цели запланировано более 15 миллиардов рублей.

Владимир Владимиров нацелил руководителей краевых министерств и муниципалитетов на своевременное заключение контрактов по проектам 2021 года.

В рамках нацпроектов в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию 9 детских садов, 3 школ — в Михайловске и Кисловодске, а также начало строительства корпуса краевого онкологического диспансера.

В этом году завершат строительство 8 детских садов, 2 школы — в Кисловодске и Пятигорске.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершается возведение вертолетной площадки в Ставрополе, уже начали строить корпус детской краевой клинической больницы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе создали социальные видеоролики о важных нюансах жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Идея создания роликов возникла после встречи главы Ставрополя Ивана Ульянченко с городскими урбанистами.