Губернатор Ставрополья заявил, что в закон о патентах могут быть внесены изменения

Губернатор Ставрополья считает, что кратного роста налога по патенту в крае быть не должно.

Напомним, в последние дни одной из важных тем повестки в нашем регионе стали отмена единого налога на вмененный доход и переход предпринимателей на патентную систему.

Эту ситуацию снова прокомментировал Владимир Владимиров. Он рассказал, что ранее уже встречались с предпринимателем из сферы такси, который недавно записал видеообращение по поводу налогов и патента.

- Разобрались в его ситуации - роста «в разы» там нет. Все объяснили, пришли к взаимопониманию. Но это не значит, что наш земляк пытается ввести в кого-то в заблуждение. Люди обеспокоены, и об этом необходимо говорить.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 27 ноября краевая Дума приняла закон, повысивший размер налога на использование патента по некоторым видам бизнеса на Ставрополье в 10-12 раз. Это больше, чем где-либо в России.