На Ставрополье часть учеников младших классов с 21 декабря уйдут на дистанционное обучение

С 21 декабря и до окончания второй четверти учащиеся 1-4 классов в восьми городах Ставрополья перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщила заместитель министра образования края Наталья Лаврова.

Ранее губернатор региона подписал постановление о введении такого режима обучения в школах 8 наиболее густонаселенных городов Ставрополья, это – Ставрополь, Благодарный, Георгиевск, Буденновск, Михайловск, Невинномысск, Пятигорск и Новоалександровск.

В 135 школах этих городов обучаются почти 120 тысяч детей. Такая ограничительная мера необходима для снижения рисков распространения коронавируса.

Первыми, с начала этой недели, стали заниматься удаленно учащиеся 5-11 классов, это более 64 тысяч детей.

Во всех образовательных организациях, которые перешли на дистанционное обучение, внесены изменения в рабочие программы по всем предметам, скорректировано расписание.

Дети выходят на связь с классным руководителем – так, как им удобно: по телефону, смс-сообщением, по электронной почте.

Переходная неделя для младших школьников была объявлена для того, чтобы все участники образовательного процесса смогли подготовиться.

Родители – определиться, с кем оставлять детей дома. Учителя начальных классов – пройти с учениками новый материал, чтобы в дистанционном формате давать задания по уже пройденным темам. Для учеников младших классов это наиболее актуально.