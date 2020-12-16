На Ставрополье более 7 тысяч детей получат новогодние подарки

Традиционная новогодняя «благотворительная елка» на Ставрополье пройдет в особенном формате. Спектакли и представления у елки отменены, но сладости дети обязательно получат.

В этом году приобрели более 7 тысяч подарков для детей от 3 до 12 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для тех, кто добился высоких результатов в учебе, творчестве, спорте. Об этом сообщила Диана Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края.

Более трех тысяч подарков уже передали в районы, вторая партия поступит 18 декабря. Межведомственные муниципальные комиссии составляют списки для вручения сладких наборов.

Вручение пройдет в торжественной обстановке, с участием Деда Мороза и Снегурочки, но с соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций и масочно-перчаточного режима, подчеркнула замминистра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 21 декабря и до окончания второй четверти учащиеся 1-4 классов в восьми городах Ставрополья перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщила заместитель министра образования края Наталья Лаврова.

Напомним, что Владимир Владимиров подписал постановление о введении такого режима обучения в школах 8 наиболее густонаселенных городов Ставрополья, это – Ставрополь, Благодарный, Георгиевск, Буденновск, Михайловск, Невинномысск, Пятигорск и Новоалександровск.