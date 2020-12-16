Новый год в школах и детсадах Ставрополья пройдет без родителей

В детсадах и школах новогодние праздники для каждого класса и группы пройдут отдельно. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

При организации мероприятий будут учитывать все меры безопасности. Кроме того, что дети отпразднуют Новый год разобщенно, на утренники не пригласят артистов и родителей.

- Между тем, учащихся начальных классов ждут традиционные губернаторские новогодние подарки - их получат ученики 1-4 классов всех школ Ставрополья. Каждый подарок - это полтора килограмма конфет лучших отечественных производителей, - сказано в сообщении.