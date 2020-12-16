На Ставрополье средняя цена за литр бензина составляет 47,51 руб

В начале 2020 года бензин стоил 46,25 рубля за литр Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным управления федеральной службы государственной статистики по СКФО, на Ставрополье средняя потребительская цена на автомобильный бензин в ноябре 2020 года составила 47,51 руб.

За литр. бензин автомобильный марки АИ-92 - 44,76, бензин автомобильный марки АИ-95 - 49,22, бензин автомобильный марки АИ-98 - 54,98, Газовое моторное топливо - 24,01, дизельное топливо 46,92.

Для сравнения с прошлым годом: средняя потребительская цена на топливо в декабре 2019 года и по состоянию на 20 января 2020 года сложилась в сумме 46,25 рубля за литр.