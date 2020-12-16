"Почта России" подвела итоги года в регионах Северного Кавказа

"Почта России" добилась впечатляющих результатов на Северном Кавказе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Северокавказский филиал АО "Почта России" подвел итоги работы в 2020 году. Директор макрорегиона Сергей Муратов встретился с журналистами и ответил на все ключевые вопросы.

Из-за эпидситуации в этом году пришлось менять формат работы. Все отделения филиала снабдили средствами индивидуальной защиты. Чтобы разгрузить поток людей, пенсии и другие соцвыплаты разносили по домам, а посетителей почтамтов принимали поочередно: один человек на окно. За соблюдением правил следили сотрудники почты.

- В первые дни пандемии мы сами научились шить маски и докупали то, чего не хватало: перчатки, халаты. Мы понимали, что подвергать опасности клиентов и самих себя нельзя. И наши клиенты нас поддержали. Массовых жалоб, связанных с ограничительными мерами, не было, - заявил Сергей Муратов.

Сократить очереди в отделениях удалось также благодаря онлайн-сервисам "Почты России".

- Результаты года, несмотря на пандемию, впечатляющие. Все управления Северокавказская почта выполнила план. Отмечу, что из-за режима самоизоляции у нас выросла нагрузка. Так, на 40% увеличилось количество посылок на Северном Кавказе. Но мы со всем справились. О качестве нашей работы можно судить по тому, сколько у нас жалоб от клиентов. Их мало.

На Кавказе продолжают развивать сеть "Почта банка". Сервисы, как правило, появляются в селах и аулах, откуда ушли другие банки. Таким образом организация старается обеспечить население СКФО всеми возможными финансовыми услугами. Получить их можно в отделениях "Почты России".

Кроме того, Северокавказский макрорегион продолжает вести свои социальные проекты.

- Мы заботимся о ветеранах, поддерживаем развитие школьного образования на Кавказе. Вместе с МГУ и министерством образования почта проводит конкурс "Урок письма", в котором участвуют дети из всех наших регионов. Затем мы отправляем их на федеральный этап, и они уже побеждают там. Мы также способствуем развитию спорта в округе, организуем соревнования и спартакиады. И поддерживаем связь с большим спортом.

В начале пресс-конференции к журналистам подключился главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который рассказал о ходе конкурса "Почта сборной".

- Писем от болельщиков приходит очень много. Сейчас их более полутысячи. Я и игроки читаем самые интересные. Слава богу, "Почта России" очень пунктуально доставляет новые письма. Нам важно понимать, что мы интересны болельщикам.

Сергей Муратов также заявил, что они продолжают ежегодный детский проект "Письмо Деду Морозу". Все сообщения в Великий Устюг придут вовремя, макрорегион готов к новогоднему наплыву писем, заявил директор почты.