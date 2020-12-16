Видео с места ДТП в Дагестане шокировало внезапным концом

Не известно число пострадавших в взрыве. Фото: соцсети

В Дагестане сняли на видео взрыв грузовика после ДТП с легковушкой. Ролик появился в сети и напугал многих пользователей - все происходит очень быстро и внезапно.

Согласно свидетельствам очевидцев, ДТП случилось в Кизилюртовском районе Дагестана. "Гранта" и грузовая "Газель" столкнулись около поворота на село Темиргое, водитель легковушки скончался на месте.

Люди, которые оказывали первую помощь, начали снимать загоревшийся грузовик. После нескольких секунд машина внезапно взрывается. Рядом с эпицентром находились люди, о пострадавших пока ничего не известно.