Компания на Ставрополье задолжала 146 сотрудникам зарплату

Прокуратура заставила директора ООО СП "Гвардеец" отдать зарплату 146 работникам. Работодатель задолжал больше 1,1 млн рублей, передает пресс-служба надзорного органа.

Это был второй прецедент неуплаты заработной платы организацией. Ранее, в декабре 2019 года, владелец компании не отдал заработную плату, за что понес административную ответственность.

- Поскольку указанным должностным лицом организации в 2020 году вновь допущено нарушение закона, 25.11.2020 в отношении последнего прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), - сказано в сообщении прокуратуры.

Суд оштрафовал директора ООО СП "Гвардеец" на 20 тысяч рублей. Задолженность в 1,1 млн рублей погашена.