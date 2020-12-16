За декабрь 2020 года на Ставрополье погибли 13 участников ДТП

В декабре 2020 года в ДТП на Ставрополье погибли 13 человек. Еще 131 участник движения получили травмы, сообщает краевое управление ГИБДД.

Смертельные аварии зафиксировали в Шпаковском, Туркменском, Андроповском, Буденновском и Кочубеевском районах, в Ипатовском, Петровском, Нефтекумском и Георгиевском городских округах, в городах Ставрополе и Пятигорске. Согласно данным полиции, это были ДТП с пешеходами, съездом с дороги и выездом на препятствие.

- Анализ ДТП показывает, что водители не учитывали негативные дорожные условия, выбирали небезопасную скорость движения, что, в результате, приводило к столкновениям на встречной полосе, к съездам с дорог и наездам на препятствия с тяжкими последствиями, - заявили и.о. начальника управления Госавтоинспекции Ставрополья Александр Золотарев.

Отметим, что это данные на 16 декабря. За декабрь 2019 года в авариях на Ставрополье погибли 60 человек, еще 714 пострадали.