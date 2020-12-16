2-летняя девочка и ее брат-грудничок отравились угарным газом в Дагестане

В Дагестане два ребенка - 2-летняя девочка и ее 2-месячный брат - отравились угарным газом. Об этом сообщает республиканское управление МВД.

Жителей села Халимбекаул доставили в Буйнакскую городскую больницу в 10 утра 16 декабря. Их состояние оценивали как тяжелое, отмечались нарушение сознания и рвота.

- В осенне-зимний период много детей с отравлением поступает, - говорит заведующая детским реанимационным отделением Раисат Гудаева.

В ходе проверки выяснилось, что причиной утечки стала неправильная эксплуатация дымохода газового котла. В течение долгого времени токсичный газ поступал в жилое помещение и понемногу отравлял детей.

- В настоящее время пострадавшим, которые находятся в реанимационном отделении, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.