Семь человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

За последние сутки от коронавируса скончались 7 человек. Число умерших достигло 649 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 238 жителей региона. Число зараженных в крае достигло 31683.

За последние сутки от коронавируса скончались 7 человек. Число умерших достигло 649. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Вирус по-прежнему рядом. А значит, важно внимательно относиться к защите здоровья - своего и окружающих. Соблюдать рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Тем временем продолжается тестирование на COVID-19. К сегодняшнему утру количество проведенных исследований превысило уже 1 миллион.

За прошедшие сутки выздоровели от этой болезни еще 241 человек. Если смотреть с начала пандемии - то 28 тысяч человек.