В Ставрополе готовится проектно-сметная документация на строительство трех школ

В Ставрополе готова проектно-сметная документация на строительство трех школ в разных районах города: на 1550 мест по ул. Ивана Щипакина, на 990 мест по улице Федеральной и на 825 мест по улице Чапаева.

По первым двум объектам пакеты документов переданы в министерство образования Ставрополья для получения субсидии из бюджетов разных уровней.

По школе по улице Чапаева пакет документов сформирован, ожидается его включение в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Постоянно осуществляется мониторинг программ, в рамках которых возможно получение субсидии для строительства школ.

Напомним, что в 2020 учебном году за парты сели свыше 6500 первоклассников. Это почти на 500 человек больше, чем в прошлом году.