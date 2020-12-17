На Ставрополье в аварии скончался 19-летний водитель без прав

Инцидент произошел 16 декабря, около 17:40, на улице Ленина в Благодарном. Водитель автомобиля Рено Логан, объезжая неустановленного пешехода, переходящего проезжую часть, выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся со встречным автомобилем Ниссан Жук.

От полученных травм скончался 19-летний водитель Рено. Погибшим оказался местный житель. Выяснилось, что он не имел права управления, водительского удостоверения не получал.

У погибшего произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошедшие сутки 16 декабря на территории края произошло 11 учетных ДТП, в которых пострадали 15 человек, 3 человека погибли.