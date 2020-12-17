Ставрополь вошел в пятерку лучших за звание «Город России»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь участвует в интернет-проекте всероссийского масштаба «Город России – национальный выбор». Наш город может стать национальным символом 2020. Так, с момента начала голосования краевой центр добрался до пятой строчки рейтинга среди других административных центров России.

Активную гонку Ставрополь начал полгода назад с 44 места. Город набрал уже почти 100 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба администрации мэрии.

Уверенный подъем почти на 40 ступеней краевому центру обеспечили активные горожане, которые продолжают голосовать на сайте проекта https://город-россии.рф .

Напомним, голосовать можно не более раза в сутки. Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбирать свой город можно до 15:00 по мск 30 декабря 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из символов Ставрополя арт-объект «Сердце» с надписью «Я люблю Ставрополь» на прошлой неделе увезли на реставрацию. И сегодня он вернулся обратно. У жанровой скульптуры, расположенной недалеко от «Ангела» не только обновили покрытие. Теперь она до Старого Нового года будет радовать жителей и гостей краевой столицы яркими огнями.