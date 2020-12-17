В Северной Осетии захоронили останки воина, погибшего в Великую Отечественную

Торжественная церемония захоронения останков героя войны. Фото: пресс-служба главы РСО - А.

Отдать дань памяти воину прибыл глава РСО - Алания Вячеслав Битаров. Участие в церемонии перезахоронения также приняли замкомандующего 58-й общевойсковой армии по военно-политической работе Андрей Лукьяненко, руководитель администрации главы РСО - А и правительства РСО - А Рустем Келехсаев, глава Правобережного района Сослан Фраев, замминистра внутренних дел по РСО - Алания Таймураз Цибиров, председатель Совета ветеранов РСО - Алания Казбек Фриев, военнослужащие, депутаты, представители органов исполнительной власти и общественных организаций, родственники и жители села.

- Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война. Она принесла горе и страдания в каждую семью нашей Родины. Однако, как справедливо говорил великий русский полководец Александр Суворов: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат - война не окончена!», - сказал Вячеслав Битаров.

Глава республики подчеркнул особый вклад селения Старый Батако в победу над фашизмом.

- Отсюда были мобилизованы 250 человек, из которых 137 не вернулись. Это единственное село в Осетии, из которого вышли три героя Советского Союза: Исса Александрович Плиев, Константин Елизбарович Ходов, Георгий Николаевич Бзаров. Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!

Останки 34 красноармейцев удалось обнаружить в Смоленской области благодаря совместной работе московской поисковой группы «Вечный огонь» и смоленской поисковой группы «Боец». Всего установлены имена двух бойцов, одним из которых стал Бимболат Ходов. Поисковики нашли медальон лейтенанта. Внутри была записка с домашним адресом. Глава республики выразил слова признательности участникам поискового движения за их бесценный труд.

- Сегодня благодаря стараниям поисковиков еще один солдат вернулся домой. Нам выпала честь придать родной земле останки уроженца селения Старый Батако Правобережного района Ходова Бимболата Георгиевича. Он отдал свою жизнь в самом начале войны за мир, счастье и благополучие потомков, - отметил Вячеслав Битаров.

Бимболат Ходов родился в 1918 году. Окончил Ярославское пехотное училище. В начале войны в звании лейтенанта ушел на фронт, командовал взводом. Известно, что в декабре 1941 года солдат пропал без вести. Четверо его братьев тоже ушли на фронт. Домой из них вернулись только двое.

Представитель фамилии Ахсарбек Ходов поблагодарил руководство Северной Осетии за содействие в организации транспортировки останков солдата.

- Мы выражаем искреннюю благодарность руководству Смоленской области и всем неравнодушным людям, которые сегодня рядом с нами. Также с первого дня данный вопрос находился на личном контроле главы республики Вячеслава Битарова,- отметил Ахсарбек Ходов.

Мужской хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой исполнил в честь погибшего фронтовика героическую песню. Затем состоялась церемония перезахоронения. Останки погибшего солдата с воинскими почестями предали земле под оружейный троекратный залп и звуки военного оркестра. Собравшиеся почтили память Бимболата Ходова минутой молчания, возложили венки и цветы к могиле в знак безмерной благодарности за мужество и подвиг.