Михаил Бабич: «У Архыза самый высокий потенциал в стране»

Подписание соглашения. Фото: сайт главы КЧР.

В Министерстве экономического развития РФ глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов совместно с первым замглавы Минэкономразвития РФ Михаилом Бабичем, президентом Группы Синара Дмитрием Пумпянским и гендиректором АО «Курорты Северного Кавказа» Хасаном Темижевым подписали четырехстороннее соглашение о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории курорта Архыз.

Все четыре стороны намерены скоординировать совместную деятельность по созданию и реализации единой концепции развития Архыза с учетом международного опыта, в первую очередь, путем создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры и строительства объектов туркомплекса.

После церемонии подписания соглашения Михаил Бабич отметил, что у Архыза самый высокий потенциал развития в стране на ближайшие пять лет.

- Архыз - один из самых динамично развивающихся курортов, и именно у него самый большой потенциал развития. Сегодня из пяти туристических деревень, находящихся на Архызе согласно мастер-плану, развивается только две - Романтик и Лунная поляна. Три остальных пока находятся на стадии проекта планировки. Сегодня мы видим здесь 25 км горнолыжных трасс, а при полной реализации этого проекта планируется оборудовать более 100 км трасс. Потенциал развития на ближайшие пять лет самый высокий в стране из всех существующих горнолыжных курортов, в этой связи наличие стратегического партнера-инвестора просто необходимо, - сказал Бабич.

Подписанное сегодня соглашение - один из этапов формирования новой модели государственного регулирования развития экономики и поддержки инвестпроектов на территории СКФО. Реализация соглашения позволит наладить продуктивное партнерство госсектора, бизнеса и институтов развития. Это, в свою очередь, позволит реализовать планы по развитию курорта, включая обеспечение территории рабочими местами, организацией размещения туристов, и новой горнолыжной инфраструктурой.

По завершении церемонии подписания соглашения стороны подчеркнули, что это первый опыт такого масштабного сотрудничества на Северном Кавказе, а привлечение частного капитала в отрасли с высоким синергетическим эффектом, таких как туристическая индустрия, позволит вовлечь большее число инвесторов.

«Архыз сегодня уже состоявшийся курорт, его любят туристы. Об этом свидетельствует постоянный рост турпотока. Однако нам, безусловно, есть куда стремиться, потенциал у курорта высокий. Поэтому и работа по строительству новых объектов горнолыжной, туристской и досуговой инфраструктуры по факту не останавливается здесь ни на мгновение… Мы понимаем, куда мы двигаемся, какие цели и задачи перед собой ставим. Переходим на новый уровень стратегического развития Архыза. Уже в январе предстоящего года разработаем общую дорожную карту, где определим пошагово наши действия»,- написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Так, основным механизмом совместной реализации соглашения является «дорожная карта» по взаимодействию сторон в целях развития ВТРК «Архыз», которую стороны намерены разработать и утвердить до конца января 2021 года.

АО Группа Синара, один из первых инвесторов Архыза, стояла у истоков развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса. Это первый резидент-инвестор особой экономической зоны туристко-рекреационного назначения на данной территории, который реализовал масштабный инвестпроект по созданию необходимой инфраструктуры в поселке «Романтик» с нуля. Группой Синара, в частности, были построены первые объекты инфраструктуры курорта - гостиницы «Романтик-1» и «Романтик-2», административное здание с сервис-центром, кресельная и гондольная канатные дороги, четыре горнолыжные трассы протяженностью 8 км.