На Ставрополье Борис Оболенец и Кирилл Кузьмин предлагают снизить ставки по патенту

Президент Торгово-промышленной палаты Ставрополья Борис Оболенец и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Кирилл Кузьмин направили предложения по снижению ставок патента в адрес краевых министерств финансов и экономического развития.

Как ранее сообщалось, базовая доходность, исходя из которой определяется стоимость патента, установленная в регионе, существенно выше в сравнении с другими. В обращениях предпринимателей приводятся конкретные расчеты, свидетельствующие о кратном увеличении налоговой нагрузки.

Учитывая изложенное, представляется необходимым принятие оперативных мер, направленных на снижение ранее установленных размеров потенциально возможного к получению годового дохода.

В этой связи на основании опыта Забайкальского края и Ростовской области Торгово-промышленная палата Ставрополья вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае предложили снизить ставки базовой доходности по патенту. Например, по стационарной торговле предлагаем снизить в 4-6 раз; по СТО - в 5-9 раз; по такси - в 4-10 раз; по допобразованию - в 4-8 раз; по парикмахерским услугам - в 4-9 раз; по общепиту с залами обслуживания - в 2-3 раза.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья считает, что кратного роста налога по патенту в крае быть не должно. Напомним, в последние дни одной из важных тем повестки в нашем регионе стали отмена единого налога на вмененный доход и переход предпринимателей на патентную систему. Эту ситуацию снова прокомментировал Владимир Владимиров. Он рассказал, что ранее уже встречались с предпринимателем из сферы такси, который недавно записал видеообращение по поводу налогов и патента.

- Разобрались в его ситуации - роста «в разы» там нет. Все объяснили, пришли к взаимопониманию. Но это не значит, что наш земляк пытается ввести в кого-то в заблуждение. Люди обеспокоены, и об этом необходимо говорить.