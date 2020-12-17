Ставрополец убил сожительницу во время беседы

Нож, которым была убита несчастная. Фото: следственное управление СКР по Ставрополью

Ставрополец из-за малозначительного повода убил свою сожительницу. Пара распивала спиртные напитки, когда произошла банальная бытовая ссора. Следователи краевого СУ СКР предполагают, что мужчина вонзил нож в грудь девушки.

– Кировский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя станицы Курской. Он подозревается в убийстве. Инцидент произошел 26 ноября, – говорится в сообщении.

Мелкий скандал перерос в трагедию. Женщину нашли с ножом в груди. От страшного удара она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.