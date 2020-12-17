На Ставрополье ищут пропавшего 13-летнего подростка Данила Курченко

Данил Курченко. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

На Ставрополье ведутся поиски 13-летнего подростка, пропавшего четыре дня назад. Данил Курченко вышел из дома и бесследно исчез 13 декабря. Подробности сообщает краевое следственное управление СКР.

Известно, что семья мальчика проживает по адресу Ставрополь, улица Ленина, дом 472/1. Именно отсюда четыре дня назад вышел мальчик. Куда он направлялся – не сообщается.

Рост юноши – 176 сантиметров. Голубоглазый, худощавый подросток со светло-русыми волосами был одет в черную куртку, полосатую кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местоположении мальчика, необходимо обратиться по телефону 8 (8652) 26-37-10 или в полицию на короткий номер 02.