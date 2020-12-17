В Ставрополе при странных обстоятельствах пропал 13-летний мальчик

В Ставрополе при странных обстоятельствах исчез 13-летний Данила Курченко. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.

Мальчик исчез 13 декабря. Он ушел из дома на улице Ленина.

Приметы подростка: рост 176 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. В момент исчезновения Данила был в черной куртке, полосатой кофте, джинсах и белых кроссовках.

- Следователи СКР обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (8652) 26-37-10 или в полицию на короткий номер 02, - сказано в сообщении СКР по СК.