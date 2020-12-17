Закон о патентах на Ставрополье скорректируют после Нового года

Владимир Владимиров провел встречу с министром финансов Ставрополья Ларисой Калинченко. Закон о патентах решено скорректировать после новогодних праздников, передает пресс-служба губернатора.

- Следующее заседание краевой Думы, на котором мы сможем внести коррективы, состоится только в новом году. «Патент» же начнет работать раньше – с 1 января. И нам нужно внимательно отнестись к этой ситуации, - заявил Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья поручил министру составить изменения таким образом, чтобы они защищали интересы предпринимателей. Те средства, которые потратит бизнес до принятия поправок, учтется в дальнейшем. Предполагается, что на эту сумму будут уменьшены их налоговые платежи.

Калинченко отметила, что обращений, связанных с переходом на патент, было около 30. Работа с предпринимателями продолжается.