На Ставрополье суд вынудил бизнесмена выплатить 25 миллионов долга

На Ставрополье бизнесмен заплатил 25,79 миллионов рублей долга за просроченные платежи по НДС. Делец уклонялся от налогов, однако уголовное дело возбуждать уже нет смысла – срок давности дела вышел.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, несмотря на то, что бизнесмену удалось избежать «уголовки», выплатить причитающееся государству он был обязан. Промышленный суд согласился с доводами прокуроров и обязал дельца погасить задолженность перед государством – 25 796 234 рубля.

– Заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, – резюмировали в пресс-службе.