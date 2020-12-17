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Общество

На Ставрополье суд вынудил бизнесмена выплатить 25 миллионов долга

Уголовного дела о просроченной оплате НДС удалось избежать
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
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На Ставрополье бизнесмен заплатил 25,79 миллионов рублей долга за просроченные платежи по НДС. Делец уклонялся от налогов, однако уголовное дело возбуждать уже нет смысла – срок давности дела вышел.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, несмотря на то, что бизнесмену удалось избежать «уголовки», выплатить причитающееся государству он был обязан. Промышленный суд согласился с доводами прокуроров и обязал дельца погасить задолженность перед государством – 25 796 234 рубля.

– Заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, – резюмировали в пресс-службе.