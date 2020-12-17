Вакцинацию от коронавируса на Ставрополье возобновят в январе

Вакцинация от коронавируса на Ставрополье продолжится в новогодние каникулы. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Минздрав уже установил график прививания в 19 территориях региона. Рабочими днями сделают 2, 4-6, 8 и 9 января, медпункты будут работать в штатном режиме. С сентября в край поступили 1642 дозы, до конца года привезут еще 2,4 тысяч вакцин.

Всего в процессе задействуют 41 медицинское учреждение. Все необходимое оборудование закуплено. В скором будущем приобретут еще 344 морозильных установок, чтобы вовлечь в прививочную кампанию не только районные поликлиники, но и кабинеты вакцинации в амбулаториях и участковых больницах.