В СКФО наказали 29 сотрудников Ространснадзора

После проверки Генеральной прокуратуры России в СКФО и ЮФО нашли нарушения в исполнении законодательства Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Нарушались права предпринимателей в частности.

- При проверке проекта ежегодного плана плановых проверок на 2021 год главным управлением исключено свыше 300 контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, - комментируют в прокуратуре Ставропольского края. - Должным образом не контролировалось устранение хозяйствующими субъектами допущенных нарушений обязательных требований законодательства о транспортной безопасности.

Кроме того, более чем по 600 административных дел не выяснили причину и условия правонарушения. Нашли нарушения и при ведении личных дел работников, при подаче сведений о доходах, имуществе и так далее.

- В целях устранения данных и иных нарушений закона заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем начальнику Управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, - добавили в надзорном ведомстве.