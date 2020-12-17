Путину на пресс-конференции пожаловался учитель со Ставрополья

Путин провел пресс-конференцию 17 декабря в прямом эфире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После пресс-конференции президента России Владимира Путина губернатор Ставропольского края выяснил, что одна из прозвучавших в эфире жалоб без региональной привязки поступила из Буденновского горокруга. Это было письмо от Сергея Степаненко, пожаловавшегося главе государства на размер зарплаты. Житель Ставрополья заявил, что как учитель высшей категории получает ту же зарплату как уборщица в школе. Владимир Владимиров в этой связи поручил разобраться в проблеме.

- По моему поручению с ним уже встретился глава муниципалитета, - отметил губернатор Ставрополья. - Также мною дано поручение краевому министерству образования оперативно организовать проверку качества начисления зарплат в учреждениях образования в территории. О результатах министр доложит мне лично. Беру ситуацию на контроль.